Oxfam lance une campagne contre la fast-fashion durant tout le mois de septembre

Quelque 100 milliards de vêtements sont produits chaque année. En Belgique, neuf à seize kilos de vêtements par personne et par an sont jetés, toujours d'après l'ONG. La fast-fashion a des conséquences sociales et environnementales, des conditions de travail des ouvriers du secteur à la pollution des sols et de l'eau liée à la production et au transport des marchandises.