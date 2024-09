Près de 200 militants pour l'environnement tués en 2023, selon une ONG

Près de 200 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde en 2023, la Colombie ressortant une fois encore comme le pays le plus dangereux pour les militants, a annoncé l'ONG Global Witness dans un rapport publié mardi.

Environ 85% des 196 meurtres de défenseurs de l'environnement et des droits sur les terres perpétrés l'année dernière ont été commis en Amérique du Sud, et Global Witness en recense 79 rien qu'en Colombie, le nombre le plus élevé depuis que l'ONG a commencé à réaliser son rapport annuel en 2012.

La plupart de ces crimes se sont produits dans des régions situées au sud-ouest du pays, et des organisations criminelles sont soupçonnées d'avoir perpétré au moins la moitié d'entre eux.