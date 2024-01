Presque tous les centres de sports d'hiver sont accessibles dans les cantons de l'Est

Quatorze des quinze centres de sports d'hiver que comptent les cantons l'Est ont ouvert leurs portes ce jeudi en début d'après-midi, indique l'agence du tourisme de l'Est du pays dans son bulletin d'enneigement.

La neige tombée ce mercredi et durant la nuit permet d'atteindre une vingtaine de centimètre de poudreuse de bonne qualité.

Si ce n'est pas encore la cohue dans les différents centres, les exploitants s'attendent à un week-end assez chargé.

"Actuellement, 300 à 400 skieurs profitent de toutes les pistes de ski alpin et de luge ainsi que des remontées mécaniques. Le week-end, les skieurs et les lugeurs devraient être bien plus nombreux", se réjouit Pierre Heinen, responsable du club de ski alpin d'Ovifat.

Même son de cloche du côté de l'équipe de la Maison du Parc à Botrange où on attend aussi beaucoup de skieurs et de marcheurs durant le week-end à venir.