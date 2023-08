Quelque 3.600 marcheurs ont abandonné la Dodentocht

Quelque 2.300 participants de la Dodentocht avaient franchi samedi aux alentours de 16h30 la ligne d'arrivée de cette course de 100 km, tandis que 3.600 personnes ont baissé les bras, selon les organisateurs.

C'est notamment le cas de l'ainé et du benjamin de l'événement. Finn, âgé de 15 ans, a ainsi abandonné après 52 kilomètres de marche, tandis que Hendrik Dupont, âgé de 94 ans, a renoncé au défi après 60 kilomètres.

Cette "marche de la mort" part de Bornem en province d'Anvers et s'étale sur le Petit Brabant, entre Anvers, Bruxelles et Gand. Il s'agit de la 54e édition de cette course non-compétitive dont le défi est de parcourir 100 kilomètres en marchant ou en courant en 24 heures de temps maximum pour voir sa performance prise en compte.