Red Hot Chili Peppers a pimenté Werchter avec ses hits

Les Red Hot Chili Peppers sont venus pour cette deuxième année d'affilée à Werchter avec leur dernier opus sous le bras. Mais le public n'a eu d'yeux et d'oreilles que pour les classiques du groupe californien: "The Zephyr song", "Californication", "By the way"," Give it away" ou encore "Under the bridge".

Après avoir fait danser la plaine d'un des plus grands festivals au monde, le chanteur Anthony Kiedis, dans sa veste vert fluo, y est allé de sa petite leçon de vie aux spectateurs: "Be sweet to each other".