La radiothérapie pour les cancers, "ça fonctionne": voici comment ça se passe

Quand on parle de radiothérapie, pour un cancer, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà?

Disons que la radiothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique contre la maladie, au même titre que la chirurgie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, les thérapies innovantes. Et effectivement, on a de très bons résultats, ça fonctionne très, très bien.

Comment ça se passe pour un patient qui arrive au service de radiothérapie?

Il y a un premier contact avec le médecin radiothérapeute, la décision va être prise en équipe multidisciplinaire entre plusieurs spécialistes. Ensuite, on va préparer le traitement, on va décider d'une position, on va acquérir des images qui permettront aux médecins de pouvoir contourer la zone à traiter avec beaucoup de précision. Et puis, à notre équipe de radiophysiciens de préparer une balistique de traitement, donc de pouvoir donner la plus haute dose possible sur la zone à traiter, tout en protégeant bien tous les tissus avoisinants.