Les particules fines ont provoqué 250.000 morts en Europe en 2021 selon une agence européenne

"L'impact de la pollution de l'air sur notre santé est de plus en plus important", affirme la directrice de cette dernière, Leena Ylä-Mononen. Les particules fines causent, entre autres, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète, des bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), le cancer du poumon et l'asthme.

Le dioxyde d'azote et l'ozone font également des victimes. Selon l'AEE, 52.000 personnes perdent la vie à la suite d'une trop longue exposition au dioxyde de carbone. Par ailleurs, l'AEE a pu associer 22.000 décès à une concentration d'ozone trop élevée.