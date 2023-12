150 écoles wallonnes participeront à la nouvelle édition d'"Ose le vert, recrée ta cour"

Le gouvernement wallon a décidé, vendredi, d'accorder une subvention aux ASBL GoodPlanet Belgium et Natagora afin de soutenir la 5e édition de la campagne "Ose le vert, recrée ta cour" qui vise à métamorphoser les cours de récréation et espaces scolaires pour faire davantage de place à la nature et la biodiversité.