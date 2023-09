24 millions pour de nouveaux projets environnementaux en Afrique

La Belgique s'engage à hauteur de 24 millions d'euros pour un certain nombre de nouveaux projets environnementaux qui seront lancés en 2023 et 2024 au Burundi, en Guinée, au Mali, au Sénégal et en Tanzanie, annonce le SPF Affaires étrangères mercredi dans un communiqué publié en marge du sommet africain sur le climat organisé à Nairobi, au Kenya. Ces projets contribueront à l'adaptation au climat dans les domaines de l'agriculture, des villes durables et de la biodiversité, ajoutent les Affaires étrangères.

La Belgique salue en outre l'organisation de ce sommet et assure y voir "le signal du leadership africain dans la lutte contre la crise climatique existentielle que nous connaissons, dans un esprit d'action collective et en privilégiant une approche orientée vers les solutions."

Par ailleurs, dans le cadre de ce sommet, le gouvernement mozambicain, en collaboration avec Enabel, l'agence belge de développement, et la Tony Blair Institution for Global Change, organise une table ronde sur la transition énergétique au Mozambique. Selon le SPF, les experts climat d'Enabel conseillent le gouvernement mozambicain sur la transition énergétique et les marchés du carbone, et le guident dans ses discussions bilatérales avec d'autres participants tels que les organisations multilatérales et les donateurs bilatéraux.