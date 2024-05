550 pompiers, 28 avions et quatre hélicos pour soutenir la lutte contre les feux de forêts

A l'approche de l'été et de probables feux de forêts, l'Union européenne a envoyé préventivement 556 pompiers dans des lieux stratégiques pour soutenir la lutte contre les incendies. Une flotte de 28 avions et quatre hélicoptères a également été constituée. La Commission européenne l'a communiqué mardi.

Les 556 pompiers proviennent de 12 pays et ont été positionnés en France, en Grèce, au Portugal ou encore en Espagne. Ils sont prêts à aider les sapeurs-pompiers locaux en cas d'incendie, indique la Commission.

L'UE a également mis sur pied une flotte spéciale d'avions et d'hélicos dédiée à la lutte contre les feux cet été. Les 28 avions et quatre hélicoptères sont stationnés dans dix Etats membres via la réserve de capacités européenne rescEU. Les pays européens peuvent y faire appel quand leurs capacités d'intervention sont dépassées et que d'autres États membres ne peuvent intervenir.