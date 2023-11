Accord politique entre les négociateurs du Parlement européen et des États membres

Les négociateurs du Parlement européen et des États membres (Conseil) ont trouvé un accord politique sur la restauration de la nature, ce règlement qui vise à fixer des objectifs pour restaurer les écosystèmes endommagés, les habitats et les espèces, a-t-on appris jeudi soir.

Volet biodiversité essentiel du Pacte vert européen, la "loi sur la restauration de la nature" a généré des débats enflammés au printemps et à l'été derniers. Son idée maîtresse est de mettre en place d'ici 2030 des mesures de restauration concernant au moins 20% de l'ensemble des zones terrestres et maritimes de l'UE. En Belgique, la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), poussée par le CD&V et l'Open Vld, réclamait de la flexibilité pour mieux prendre en compte les régions densément peuplées comme la Flandre, tandis qu'au niveau européen, le Parti populaire européen (PPE) réclamait le rejet pur et simple du texte.

La principale pierre d'achoppement restait celle du champ d'application du règlement. Il a désormais été convenu de donner la priorité jusqu'en 2030 aux zones Natura 2000 qui font déjà l'objet d'une protection.