Accusé de conflits d'intérêts, le président émirati de la COP28 se défend

Le président émirati de la COP28, Sultan Al Jaber, s'est défendu mercredi d'avoir voulu user de sa position de président de la conférence de l'ONU pour promouvoir des projets pétroliers et énergétiques des Émirats dans plusieurs pays, comme des documents révélés cette semaine l'ont évoqué.

"Ces allégations sont fausses, incorrectes, inexactes", a déclaré Sultan Al Jaber à Dubaï, interrogé par des journalistes lors d'un événement sur le site de la COP28 à la veille de son ouverture. "C'est une tentative de saper le travail de la présidence de la COP28."

Les nombreux documents révélés lundi par le Centre for Climate Reporting et la BBC ont été transmis par un "lanceur d'alerte". Ils montrent que des briefings préparés pour Sultan Al Jaber avant des réunions avec des représentants de gouvernements étrangers contenaient systématiquement des points clés sur les deux sociétés qu'il dirige, la compagnie pétrolière nationale Adnoc et la société d'énergies renouvelables Masdar.