Amazonie brésilienne: un incendie criminel réduit en cendres un projet de reforestation

L'idée de planter 360.000 arbres était ambitieuse, explique Alexis Bastos, coordinateur du projet. En plus de préserver un bout de la plus grande forêt tropicale du monde et lutter contre le changement climatique, il entendait créer des emplois verts pour les populations locales.

Alors que la terre brune commençait à redevenir une forêt vert émeraude, un incendie début septembre à tout réduit en cendres.

Les images satellite montrent que les flammes se sont déplacées dans la direction opposée au vent, et les enquêteurs ont rapidement conclu à son origine criminelle. "Le motif probable était d'entraver le processus de restauration écologique de la zone", indique le rapport de l'agence environnementale fédérale ICMBio, obtenu par l'AFP.