Après des dioxines, des valeurs élevées de PFAS trouvées dans des œufs à Beringen

"Le résultat de PFAS le plus élevé a été trouvé à Beringen, à 2.900 mètres du nouvel incinérateur d'ordures Bionerga", peut-on lire dans le rapport de Toxicowatch.

Selon Toxicowatch, 1,9 et 5,1 microgrammes d'équivalents PFOA par gramme de produit (µg PFOA eq./g produit) se sont retrouvés dans les œufs. En comparaison avec les valeurs observées autour d'autres incinérateurs en Europe, les œufs de Beringen obtiennent les scores les plus bas.

L'organisation admet toutefois qu'une enquête approfondie est nécessaire pour déterminer que l'incinération des ordures est la cause de la contamination de PFAS et recommande une étude de suivi sur le PFAS dans la végétation et les œufs de poules à plusieurs endroits de Beringen.

Le rapport n'est pas explicite, mais il suggère que l'incinérateur de Bionerga est une source possible de pollution. L'entreprise nie le fait que les fours tournent à une température trop basse et que l'installation d'épuration des gaz de combustion n'élimine pas les substances de manière efficace.