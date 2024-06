Après les inondations, risque de sécheresse "sévère" au Brésil

Après les inondations sans précédent le mois dernier dans le sud du Brésil, cette même région et des sanctuaires de biodiversité comme l'Amazonie et le Pantanal risquent de faire face à une sécheresse "sévère", a averti mercredi la ministre brésilienne de l'Environnement.

Elle a également évoqué une "sécheresse sévère" en cours dans la région semi-aride de la Caatinga, dans le nord-est brésilien, et à venir dans le sud du pays, frappé par des inondations qui ont fait plus de 170 morts.

À l'occasion de la journée mondiale de l'Environnement, le président Lula a signé 14 décrets visant à renforcer la protection environnementale au Brésil.

L'un d'eux consiste en un accord entre le gouvernement fédéral et les Etats qui abritent l'Amazonie et le Pantanal, plus grande zone humide de la planète, pour une politique commune de prévention et de contrôle des feux de forêt.

Le Brésil a enregistré plus de 17.000 feux de forêt en janvier, un record, selon les images des satellites de l'Institut brésilien de recherches spatiales (INPE).