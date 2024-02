Au Portugal, le "feu des ancêtres" pour réapprendre la lutte contre les incendies

Ces rencontres ont pour but de "créer des réseaux de soutien et des moments d'apprentissage pour des gens très différents venus du monde entier", explique à l'AFP sa responsable, Lenya Quinn-Davidson, également directrice du programme de feux de forêt de l'Université de Californie (UCLA).

"C'est difficile de travailler dans ce milieu, surtout quand on ne rentre pas dans le moule habituel", poursuit-elle, casque rouge sur la tête et vêtue d'une veste ignifuge jaune.

"Pendant très longtemps, la gestion du feu a été dominée uniquement par les hommes, et en général par une petite portion d'hommes, précise-t-elle. Donc nous cherchons à rassembler plein de gens différents et des idées innovantes pour résoudre des problèmes et nous reconnecter avec la terre et avec le feu en tant qu'outil."