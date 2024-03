Australie: la Grande Barrière de corail subit un "blanchissement massif"

Un "blanchissement massif" de la Grande Barrière de corail d'Australie est en cours, ont annoncé vendredi les autorités, un phénomène provoqué par le changement climatique.

Le plus grand récif corallien du monde, qui s'étend sur plus de 2.300 kilomètres le long de la côte nord-est de l'Australie, abrite quelque 1.500 espèces de poissons et 4.000 types de mollusques.