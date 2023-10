Biodiversité en danger: "il faut monter le son", plaide le nouveau président du Muséum d'histoire naturelle

Ce polytechnicien, médecin et chercheur venu de l'Inserm a pris les rênes d'une institution vieille de presque quatre siècles, aujourd'hui "plébiscitée par le public", dit-il à l'AFP dans le bureau qu'il occupe depuis un mois dans le Jardin des Plantes à Paris, coeur historique du Muséum.

"Il faut qu'on monte le son" pour alerter le public sur l'érosion de la biodiversité et la "perte de chance" que cela représente pour l'humanité, estime le nouveau président du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Bloch, fraîchement nommé à la tête de la célèbre institution.

En 2022, les 12 sites du MNHN en France, dont la Grande galerie de l'évolution, le Musée de l'Homme, le parc zoologique de Paris et l'arboretum de Versailles-Chèvreloup, ont drainé 3,5 millions de visiteurs payants. "Un sommet historique", après deux années plombées par la pandémie de Covid-19, se félicite Gilles Bloch, qui a présenté mercredi la saison 2023/2024.

"On produit chaque année deux à trois fois plus d'évènements qu'il y a dix ans", remarque le nouveau PDG. Un succès porté entre autres par les expositions sur les félins, l'art à la préhistoire et les illuminations du Jardin des Plantes.

La prestigieuse institution était "un peu assoupie" avant l'arrivée en 2015 de son prédécesseur Bruno David. Sous la houlette de ce naturaliste, "la belle endormie s'est réveillée", gagnant en visibilité tant pour l'activité de ses musées que celle de ses 600 chercheurs.