Brésil: des élus approuvent sans le savoir une loi rédigée par l'IA

"La première loi brésilienne élaborée exclusivement par l'intelligence artificielle est entrée en vigueur ici à Porto Alegre", capitale de l'État du Rio Grande do Sul, a déclaré dans une vidéo Ramiro Rosario du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, centre), membre du conseil municipal de la ville.

"Nous soulevons un débat sur l'utilisation de la technologie, de l'intelligence artificielle, pour améliorer la qualité du service public au Brésil", a expliqué à l'AFP M. Rosario, 37 ans, qui se dit "curieux" et intéressé par ce domaine.

Cette expérience est la preuve qu'il est possible de "réduire le nombre de parlementaires au Brésil, de conseillers, de fonctionnaires et de rendre plus performant le travail législatif", a estimé M. Rosario.