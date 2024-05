Brésil: "reconstruire des vies" et une ville, défi titanesque du maire de Porto Alegre

"Reconstruire des vies" et rebâtir une cité "résiliente" après "le pire épisode climatique" de l'histoire du Brésil: le maire de Porto Alegre, Sebastiao Melo, raconte comment sa ville est engagée dans une course contre la montre, dans un entretien avec l'AFP.

Revêtant le blouson bleu et orange fluo de la Défense civile, organisme chargé des secours, M. Melo, 65 ans, reçoit l'AFP au secrétariat à l'Environnement de la mairie.

Comme un symbole, c'est dans ce lieu préservé des eaux qu'a été installé son cabinet de crise, alors que les scientifiques assurent que ce genre de catastrophe est devenu plus fréquent et plus intense en raison du changement climatique.

Plus de 90% des villes du Rio Grande do Sul ont été touchées par les inondations qui ont fait plus de 150 morts et une centaine de disparus.