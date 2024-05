Brésil: record de feux de forêt de janvier à avril

Le Brésil a enregistré un record de feux de forêt de janvier à avril, avec plus de 17.000 foyers d'incendie identifiés, plus de la moitié en Amazonie, un revers pour le président de gauche Lula.

Si les feux sont l'une des techniques utilisées par les acteurs de l'agro-négoce pratiquant la déforestation illégale, le ministère brésilien de l'Environnement a souligné l'impact du "changement climatique" et des épisodes de sécheresse qu'il engendre.

Le Brésil n'avait jamais enregistré autant de feux de forêts pour cette période depuis que ces données ont commencé à être compilées, en 1998.

Le record précédent datait de 2003, quand 16.888 foyers avaient été enregistrés lors des quatre premiers mois de l'année.

Dans l'Amazonie brésilienne, qui abrite plus de 60% de la plus grande forêt tropicale de la planète, l'INPE a comptabilisé 8.977 foyers de janvier à avril, au plus haut depuis 2016.