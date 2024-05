Bruges installe des capteurs pour surveiller la qualité de l'eau de ses canaux

La Ville de Bruges a placé des capteurs dans les canaux de la cité pour y surveiller la qualité de l'eau et notamment la prolifération des algues bleues. Le relevé des capteurs permettra aux services de l'environnement d'agir immédiatement en cas de problème, a-t-on expliqué mardi.

Les algues bleues sont des cyanobactéries potentiellement toxiques. Elles peuvent s'avérer nocives pour les humains et les animaux qui sont en contact ou avalent de l'eau contaminée. Elles peuvent notamment causer des irritations cutanées, des maux de tête, des troubles gastriques et intestinaux, des troubles respiratoires et des réactions allergiques.

"Avec le réchauffement climatique, leur prolifération s'est accélérée dans les eaux de surface. (...) Nous avons investi dans un capteur connecté, placé sur le Carmerbrug", a expliqué l'échevin de l'Environnement et du Climat Milou Esquenet. Cet endroit a été choisi, car les eaux de plusieurs canaux y passent et que la Lange Rei, qui passe sous le pont, est parfois théâtre de compétitions de natation.