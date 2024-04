Bruxelles expérimente l'Intelligence Artificielle pour mieux mesurer la propreté des rues

Concrètement, le dispositif utilise l'intelligence artificielle pour repérer et classifier les déchets qui jonchent la voirie en ce compris les trottoirs.

Ainsi, les caméras identifient précisément les déchets les plus souvent rencontrés sur le territoire bruxellois (mégots de cigarettes, papiers et plastiques, canettes, déjection canine, verre...) et les lient à des lieux et à des périodes.

Enfin, les informations sont transmises à un serveur pour être ensuite assemblées et effectuer une cartographie. Ce traitement est entièrement automatisé.