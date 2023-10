Catastrophes climatiques: 43,1 millions de déplacements d'enfants dans 44 pays en 6 ans

Dans 44 pays, 43,1 millions de déplacements internes d'enfants ont été recensés ces six dernières années selon le rapport "Enfants déplacés par les changements climatiques" de l'Unicef, publié vendredi. En cause ? Les catastrophes météorologiques, dont les inondations et les tempêtes, responsables dans 95 % des cas.

Au total, ce sont 20.000 déplacements internes d'enfants qui ont eu lieu chaque jour entre 2016 et 2021. La Chine et les Philippines figurent parmi les pays les plus concernés. Du moins en chiffres absolus. Proportionnellement à leur population infantile, la République dominicaine et le Vanuatu ont été les États les plus touchés par les tempêtes, le Soudan du Sud et la Somalie par les inondations, le Canada, les États-Unis et Israël par les feux.

Selon les projections basées sur les données climatiques actuelles, sur les 30 prochaines années, environ 96 millions d'enfants pourraient être déplacés en raison d'inondations, 10,3 millions à cause de vents cycloniques et 7,2 millions de tempêtes.