Chaleur: la France suffoque et craint la vigilance rouge

C'est l'épisode "le plus chaud de l'été 2023": l'Hexagone attaque lundi une nouvelle semaine sous une canicule "intense et durable" avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France, et la crainte d'un passage au rouge localisé dans l'après-midi.

Le thermomètre affichait déjà 30 degrés à Perpignan au petit matin, et Météo-France s'attend à des températures "comparables" voire "très légèrement supérieures" à celles de dimanche sur une grosse moitié sud du territoire français, plongé sous un dôme de chaleur.