Cinq entreprises belges vont envoyer un coeur artificiel vers l'ISS

Le projet baptisé AstroCardia rassemble des chercheurs de Space Applications Services, du SCK-CEN, du QBD Group, de BIO INX et d'Antleron.

Les maladies cardiovasculaires sont l'une des causes de décès les plus courantes dans le monde, explique Hilde Stenuit, coordinatrice du projet. "Notre cœur change à mesure que nous vieillissons. Il devient lentement plus gros et plus rigide, les artères se calcifient et la puissance de pompage se détériore. Dans l'espace, des facteurs tels que le stress, la microgravité et les radiations provoquent un processus de vieillissement vingt fois plus rapide. La plateforme que nous concevrons permettra de rechercher les mécanismes à l'origine du vieillissement cardiaque", explique-t-elle.