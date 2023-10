Climat: 2023 se rapproche de la barre des 1,5°C de l'accord de Paris

Les températures mondiales continuent d'écraser les records: après un été inédit et un mois de septembre plus surprenant encore, 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois, s'approchant d'une anomalie de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

De janvier à septembre, "la température moyenne mondiale est 1,40°C au-dessus de la moyenne pré-industrielle (1850-1900)", avant l'effet sur le climat des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, a annoncé jeudi le service sur le changement climatique (C3S) de l'observatoire européen Copernicus.