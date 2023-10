Climat: limiter la fonte des glaces au Groenland est encore possible, selon des chercheurs

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourrait ajouter plus d'un mètre à l'élévation du niveau des mers si l'on ne respecte pas les limites fixées par les objectifs climatiques mondiaux, selon une nouvelle étude.

L'étude publiée mercredi dans la revue Nature par un consortium international de chercheurs révèle toutefois qu'il est encore possible d'empêcher l'effondrement de la calotte glaciaire, à condition que le réchauffement soit inversé et ramené à un niveau plus sûr.