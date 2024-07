Colombie: déforestation en baisse en 2023

"Il s'agit du chiffre de déforestation le plus bas depuis 23 ans", a affirmé le président Gustavo Petro sur X.

La Colombie a perdu 79.256 hectares de forêt en 2023, une superficie équivalente à la ville de New York, mais en baisse par rapport aux 123.517 hectares déboisés en 2022, a annoncé lundi le gouvernement.

La déforestation a aussi été particulièrement réduite dans les départements de Nariño (-65%), Cauca (-75%) et Putumayo (-52%).

"Nous avons identifié qu'il existe une association directe entre la paix et le résultat de la déforestation, les conditions de paix générant une réduction" du phénomène, a assuré la ministre de l'Environnement Susana Muhamad dans un communiqué.

En avril, elle avait mis en garde contre une augmentation de 40% de la déforestation au cours des premiers mois de 2024, lorsque les négociations de paix sont entrées en crise.

Les experts suggèrent que l'un des groupes armés, les dissidents des FARC (qui rejettent l'accord de paix signé en 2106 avec cette guérilla marxiste) regroupés au sein de l’État-major central (EMC), a fixé le rythme de la déforestation pour faire pression sur le gouvernement à la table des négociations.

Toujours selon le ministère de l'Environnement, "les pratiques d'élevage intensif, les infrastructures de transport non planifiées (les routes illégales), les cultures illicites, l'extraction illégale de minerais et de bois restent les principales causes de la déforestation en Colombie".

Le pays accueillera la COP-16 sur la biodiversité en octobre dans la ville de Cali (sud-ouest).

Lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique en 2021, la Colombie s'est engagée à réduire à zéro d'ici 2030 le nombre d'hectares de forêts détruits.