Coup d'envoi de l'opération Ré-création pour végétaliser les cours des écoles bruxelloises

Le ministre bruxellois de la Transition écologique et de l'Environnement, Alain Maron, a donné vendredi le coup d'envoi de l'opération Ré-création à Schaerbeek. Le projet vise à transformer les cours de récréation des écoles bruxelloises en espaces végétalisés. Dix-neuf établissements participent déjà à l'opération, ce qui représente plus de 43.000 mètres carrés.

"Toutes les équipes encadrantes sont enthousiastes à l'idée de vivre de nouvelles aventures et ainsi d'encore plus se tourner vers le respect de l'environnement dans tous les apprentissages", s'est enthousiasmée la directrice de l'école maternelle.

Le lancement du projet s'est déroulé dans une école communale de Schaerbeek en présence de la bourgmestre, Cécile Jodogne. Alain Maron a symboliquement retiré les premiers pavés de la cour de récréation de l'établissement. La future aire de jeux sera, entre autres, dotée d'un espace avec des modules d'escalade et de glissade, d'un "village tipi" et d'une zone dédiée aux jeux de balles.

L'aménagement des cours de récréation profite aux enfants, mais aussi à la biodiversité urbaine. Le projet contribue, par exemple, à lutter contre les îlots de chaleur et les inondations.

"La végétation apaise", a commenté M. Maron. "Elle rafraichit aussi la cour quand le soleil tape, purifie l'air que nous respirons et permet à la pluie de s'infiltrer dans le sol."

L'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région bruxelloise, Bruxelles Environnement, a récemment lancé un nouvel appel à projets. Six établissements scolaires ont été acceptés et s'ajoutent donc aux 19 écoles participantes.