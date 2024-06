Dans le Lot, une recyclerie 100% féminine pour retrouver emploi et "confiance en soi"

Avec sa salopette de travail bleue et son masque anti-poussière, Cynthia N'Diaye, 24 ans, est l'une des douze salariées en réinsertion à l'Atelier des Filaos, installé à Prayssac, près de Cahors.

- "Les plus précaires" -

Comme pour les autres salariées, le passage de Cynthia sur ce chantier d'insertion n'est qu'éphémère. Deux ans maximum, puis chacune devra mettre à profit les compétences et les certitudes glanées ici pour poursuivre son chemin professionnel.

Son encadrante technique, Sandra Warnet, 39 ans, la guide en douceur. Après un coup de ponceuse électrique, c'est au papier de verre et à la main que la jeune femme élimine les derniers résidus de peinture pour faire apparaître le grain du bois de ce meuble qu'un client lui a confié.

La recyclerie a été créée en 2022 par une association qui vient en aide aux victimes de violences conjugales dans le département du Lot et leur propose un hébergement d'urgence. L'idée est venue naturellement de la mission première de cette association: rendre aux femmes leur autonomie.

Qui dit autonomie, dit en effet indépendance financière, et donc retour à l'emploi. "Les plus précaires des précaires, ce sont les femmes", souligne Lisette Calderan, bénévole et présidente.

A l'atelier, les employées apprennent à réparer et relooker des meubles, mais aussi à tenir les comptes, faire l'inventaire et gérer la boutique. Elles accumulent les compétences, de la relation clients aux tâches informatiques.