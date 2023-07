Dans le monde, 23% des enfants subissent une vague de chaleur, selon l'Unicef

On estime qu'au moins 2,2 millions d'enfants en Belgique seraient confrontés à des vagues de chaleur plus fréquentes et de plus longue durée d'ici 2050, selon le rapport de l'Unicef.

L'agence onusienne rappelle que ces phénomènes climatiques ont un impact sur la santé, la sécurité, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'accès à l'eau et les moyens de subsistance des enfants aussi. En outre, les enfants se révèlent plus vulnérables à la chaleur extrême. Les jeunes enfants ne peuvent pas réguler leur température corporelle aussi bien que les adultes.