Davantage de déchets récupérés dans les voies navigables flamandes l'an dernier

En 2023, 1.325 tonnes de déchets flottants ont été recueillis dans les voies navigables de Flandre. C'est 20% de plus qu'en 2022 et également plus que les 1.283 tonnes de 2021. Ces chiffres ont été révélés par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux Publics Lydia Peeters (Open Vld), en réponse à une question du député N-VA Bert Maertens.