De bonnes actions, respectueuses de l'environnement, comme monnaie d'échange à Copenhague

L'organisation officielle du tourisme de Copenhague, Wonderful Copenhagen, lance une nouvelle initiative pour inciter les touristes à agir de manière plus durable, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Baptisée CopenPay, elle permet de transformer des actions écologiques en monnaie d'échange pour accéder à une variété d'expériences culturelles.

CopenPay récompense par exemple la pratique du vélo, la participation aux efforts de nettoyage ou le bénévolat dans les fermes urbaines en donnant accès gratuitement à diverses activités. Cela comprend notamment des visites guidées de musées, la location de kayaks ou encore un déjeuner végétarien préparé à partir de produits locaux.

L'ambition de la capitale danoise est d'aider les visiteurs et visiteuses à combler le fossé entre leur désir d'agir de manière durable et leur comportement réel. Selon un sondage réalisé par l'institut Kantar mentionné dans le communiqué, 82% des personnes interrogées déclarent vouloir agir de manière durable, mais seulement 22% ont modifié leur comportement en conséquence. Wonderful Copenhagen espère que CopenPay incitera les voyageurs à faire plus de choix écologiques conscients.