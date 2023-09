Début progressif de la verbalisation après la réforme des collectes de déchets à Bruxelles

Bruxelles-Propreté va progressivement verbaliser les habitants de la capitale en cas d'abus manifestes concernant le non-respect des nouveaux horaires de collectes des déchets, annonce l'agence bruxelloise vendredi. Elle constate en effet que, quatre mois après la mise en place des nouveaux calendriers de sorties de sacs, il en reste encore trop en rue en dehors des heures prévues. Cette phase de verbalisation ciblée sera suivie d'une verbalisation encore plus étendue à partir de la mi-octobre.

La réforme concernant la collecte des déchets est entrée en application à Bruxelles au mois de mai dernier, entrainant entre autres une modification des horaires de sortie des poubelles et des ramassages. Elle prévoyait aussi la limitation à une collecte (au lieu de deux) des sacs blancs (déchets non triés) et l'obligation de placer ses déchets organiques dans des sacs orange ramassés séparément.

Selon un premier bilan, la majorité des Bruxellois ont intégré et respectent les nouveaux horaires, félicite Bruxelles-Propreté. Il reste cependant encore trop de sacs en rue en dehors des heures prévues.