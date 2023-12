Déclin de la biodiversité et dégradation de l'habitat menacent toujours l'Atlantique du NE

Par ailleurs, les impacts de la pêche et d'autres activités humaines sur la biodiversité et la qualité des habitats se font encore fortement sentir tandis que d'autres formes de dégradation, comme la pollution sonore, suscitent une préoccupation croissante, soulignent les auteurs du Bilan de Santé 2023 de l'Atlantique du Nord-Est établi par plus de 400 scientifiques et décideurs politiques de la région.

La qualité de l'environnement s'est toutefois améliorée dans certains domaines, note le rapport. Les émissions des substances telles que les PCB, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les organochlorés ont ainsi considérablement diminué même si la situation reste préoccupante en raison de leur persistance à long terme dans l'environnement, note le Bilan.