Des activistes d'Extinction Rebellion occupent la place de l'Albertine à Bruxelles

"En amont des élections belges et européennes prévues en juin 2024, le mouvement demande l'arrêt immédiat des subventions aux énergies fossiles, de la construction de nouvelles infrastructures liées aux énergies fossiles, et une transition vers les énergies renouvelables", ont martelé les activistes.

Selon une porte-parole de l'organisation, l'action s'est majoritairement déroulée dans une ambiance festive, "en musique". "Nous avons ensuite défilé dans les rues et bloqué quelques voitures pour sensibiliser à la cause. La police a alors forcé les activistes à quitter la route au niveau de la rue Cantersteen, a demandé les cartes d'identité et a confisqué le matériel."