Des chercheurs de l'ULB découvrent comment se forment les vaisseaux sanguins du cerveau

"Ce qui me semble intéressant dans cette étude, c'est que le contrôle de la vascularisation cérébrale que nous révélons permet en même temps aux vaisseaux d'acquérir des propriétés spécifiques adaptées à l'environnement cérébral, que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique", explique Benoit Vanhollebeke. Cette barrière est essentielle et isole le système nerveux central de la circulation sanguine. Le cerveau se trouve donc protégé des composants toxiques circulant dans le sang.

"L'identification de ce mécanisme nous permet d'espérer qu'il sera un jour possible de développer des approches thérapeutiques ciblant spécifiquement les vaisseaux cérébraux, ce qui représente un enjeu clinique important dans de nombreuses pathologies neurologiques", ajoute le chercheur.

Les maladies cardiovasculaires, comprenant l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, représentent la principale cause de mortalité à travers le monde, avec environ 18 millions de morts par an. Ce constat explique que les chercheurs s'attachent sans relâche à comprendre comment se développe et fonctionne le système cardiovasculaire.