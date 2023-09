Des dizaines de pays attendus au baptême du traité pour protéger la haute mer

L'ouverture des signatures de ce traité, adopté par les Etats membres de l'ONU en juin après plus de 15 années de discussions, "représente une étape importante pour permettre une protection significative de la haute mer", a déclaré à l'AFP Nichola Clark, de l'ONG Pew Charitable Trusts.

La haute mer commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des Etats, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes et n'est donc sous la juridiction d'aucun Etat.

"C'est le début d'un nouveau chapitre lors duquel la communauté internationale devra prendre des actions audacieuses" pour s'assurer que "les réservoirs de biodiversité marine continuent à assurer la santé des océans et des communautés à travers le monde qui en dépendent", a-t-elle.

Même si elle représente près de la moitié de la planète et plus de 60% des océans, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques.

Outil phare du nouveau traité: la création d'aires marines protégées dans ces eaux internationales.

Aujourd'hui, environ 1% seulement de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation.