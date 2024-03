Des étudiants de l'ULB et la VUB investissent 120 lieux bruxellois durant une semaine

L'Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB), son université sœur néerlandophone, unissent leurs forces du 25 au 29 mars à l'occasion de la weKONEKT.week. L'objectif est de rassembler plus de 6.000 étudiants universitaires autour de la connaissance, de la science et de la culture.

"Les étudiants explorent et expérimentent certains des endroits les plus uniques et inspirants de Bruxelles. De cette façon, Bruxelles devient un grand campus où la théorie et la pratique se rejoignent", explique la VUB.

"La ville est le terreau idéal pour que les jeunes puissent devenir des individus engagés, des citoyens du monde réfléchis et des leaders de demain", renchérit Lynn Tytgat, coordinatrice de weKONEKT.