Des militants appellent l'UE à renforcer la réglementation des pesticides

Plusieurs organisations, eurodéputés et scientifiques ont appelé, lundi sur la place du Luxembourg à Bruxelles, à renforcer la réglementation européenne des pesticides et à interdire l'utilisation du glyphosate.

L'action s'inscrit dans le cadre de la fuite d'un document préliminaire de la Commission européenne qui évoque une possible reconduction de la réglementation en vigueur sur l'utilisation du glyphosate, et ce "alors que les débats sur les règles européennes relatives aux pesticides sont au cœur des préoccupations", ont souligné les militants.

Cette manifestation s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une mobilisation croissante contre l'utilisation du glyphosate. En Allemagne et en Italie, des militants anti-glyphosate ont récemment battu le pavé pour protester contre l'usage de cet herbicide controversé.

L'action a rassemblé des représentants de nombreuses organisations et associations, dont PAN Europe, Eko, Velt, Friends of the Earth, WeMove Europe, la Ligue flamande de la maladie de Parkinson, EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions), Secrets Toxiques et Générations Futures.