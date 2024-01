Des militants d'Extinction Rebellion occupent la rue Cantersteen dimanche à Bruxelles

Quelque 150 activistes climatiques d'Extinction Rebellion sont descendus dans la rue dimanche à Bruxelles, pour réclamer un avenir sans combustibles fossiles. Ils ont occupé la rue Cantersteen, entre le Mont des Arts et la place de l'Albertine. La police était sur place et la manifestation s'est déroulée sans débordements.

"Nous voulons tous vivre dans des endroits propres et sains mais le gouvernement belge investit des milliards d'euros dans des projets liés aux combustibles fossiles, qui nous mènent tout droit à la destruction", affirme Alena d'Extinction Rebellion. "Imaginez ce qui se produirait si ces fonds étaient utilisés pour créer un avenir sans énergie fossile, un avenir vert, accessible et inclusif".

Cette action est la première d'une série annoncée par le collectif à l'approche des élections belges et européennes du 9 juin prochain.

Extinction Rebellion demande au gouvernement belge d'arrêter progressivement l'utilisation et l'importation de combustibles fossiles, et notamment de supprimer les subventions accordées aux combustibles fossiles. "La transition vers un avenir sans énergie fossile doit donner la priorité à l'équité, à l'accès à une énergie au coût abordable pour tous et à la préservation de notre environnement naturel".

Selon la Banque européenne d'investissement, 82% des Belges considèrent la crise climatique comme la plus grande menace du 21e siècle et 70% d'entre eux sont favorables à des mesures gouvernementales plus strictes en faveur du climat, assure le collectif. En 2020, la Belgique a subventionné les combustibles fossiles à hauteur de 12,9 milliards d'euros, poursuit-il. "La même année, seuls 13% de l'énergie produite en Belgique provenaient de sources renouvelables. Malgré la destruction du climat qu'elles provoquent, le gouvernement belge prévoit de subventionner la construction d'au moins quatre nouvelles centrales à gaz fossile".