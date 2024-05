Des milliards de subsides européens financent des activités qui nuisent à la nature

Ces dépenses contrastent fortement avec les besoins identifiés par la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, d'après le rapport. Dans ce cadre, près de 48 milliards d'euros seraient nécessaires annuellement pour financer les activités des agriculteurs, des propriétaires fonciers et des communautés rurales et côtières, afin de protéger et de restaurer efficacement la biodiversité. À l'heure actuelle, il manque toutefois 18 milliards d'euros par an pour atteindre cette cible.

"Non seulement les gouvernements dépensent des milliards d'euros de l'argent des contribuables dans des activités néfastes pour l'environnement, mais ils sapent également les efforts de l'UE pour le protéger et le restaurer", déplore la directrice du bureau des politiques européennes du WWF, Ester Asin. "Réorienter ces subsides pourrait facilement combler le déficit de financement nécessaire pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de biodiversité", poursuit-elle.

Face à cette situation, l'ONG demande aux gouvernements européens d'établir un cadre juridiquement contraignant pour garantir une "élimination progressive, rapide et socialement équitable" des subventions qui nuisent à l'environnement, et de les réorienter vers des actions destinées à protéger les citoyens européens des changements climatiques.