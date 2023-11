Des milliers de jeunes se lèveront pour le climat vendredi dans toute la Belgique

Des milliers de jeunes se lèveront pour le climat vendredi, partout en Belgique, dans le cadre de l'initiative "Stand up for Climate", a annoncé mercredi l'organisation CNCD-11.11.11 dans un communiqué. En plus de cette action symbolique, ils en profiteront pour exprimer leurs revendications, notamment par le biais de photographies et vidéos qu'ils diffuseront sur les réseaux sociaux.