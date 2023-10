Des milliers de personnes menacées par un incendie en Californie

Les flammes ont notamment détruit trois bâtiments et six autres structures ont été endommagées.

Les vents de "Santa Ana", chauds et secs, sont fréquents à l'automne dans le sud-ouest des États-Unis et alimentent le risque d'incendie dans cette région très vulnérable au feu.

"Le plus gros problème en ce moment, ce sont les vents violents", a-t-elle détaillé. "Il s'agit également d'une question de topographie - le feu s'enfonce et s'établit dans beaucoup de vallées et de ravins."

Le dernier hiver très humide, suivi d'un reste d'année 2023 exceptionnellement humide, a entraîné une croissance explosive de la végétation dans de vastes zones de la Californie, après des années de sécheresse.

Les experts avaient prévenu que cette végétation pouvait se dessécher et alimenter les incendies, dans une région très affectée par le changement climatique.

Les scientifiques rappellent régulièrement que le changement climatique affecte nos conditions météorologiques, rendant les périodes sèches plus longues et plus intenses et les périodes humides plus intenses.