Des milliers de Suisses manifestent pour le climat

À Berne, environ 1.200 personnes ont défilé dans la vieille ville. À Lucerne, une soixantaine de personnes ont fait le tour de la ville à vélo.

Dans le monde entier, incendies de forêt, inondations, sécheresses et autres catastrophes sont de plus en plus fréquents et dévastateurs.

En Suisse, malgré une décision du Tribunal administratif fédéral contre la centrale de réserve de Birr, le Conseil fédéral veut construire une autre centrale de réserve à énergie fossile. Un "acte irresponsable" pour les manifestants.