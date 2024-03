Des nouvelles méthodes scientifiques pour lutter contre le commerce illégal du bois

Une équipe internationale de chercheurs a mis au point des méthodes scientifiques pour vérifier l'authenticité de l'origine du bois et même prédire avec précision le lieu de sa récolte, indique lundi le Jardin botanique de Meise. L'étude doit servir de cadre pour la traçabilité du bois à la suite de l'invasion de l'Ukraine et lutter contre le commerce illégal du bois.

"À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le statut légal du bois provenant de Russie et du Bélarus a été modifié, soulignant le besoin urgent de méthodes fiables pour vérifier l'origine du bois", souligne le Jardin botanique de Meise dans son communiqué. C'est dans cette optique que l'étude a conduit à la création d'une vaste base de données sur le bois d'Europe de l'Est, notamment le bouleau, le hêtre, le pin et le chêne. Ces données ont permis la mise au point de méthodes scientifiques pour identifier l'origine du bois.

Concrètement, les chercheurs ont collecté des milliers d'échantillons de bois de 24 espèces dans 12 pays. À la suite d'analyses, ils ont pu obtenir une empreinte chimique du bois, qui est liée à l'endroit où l'arbre en question a été cultivé. En combinant ces données avec les données de distribution des espèces dans un modèle d'apprentissage automatique, ils sont désormais en mesure de prédire avec précision l'origine d'un morceau de bois.