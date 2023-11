Des organisations de défense des droits de l'enfant à la marche pour le climat dimanche

Alors que les effets du dérèglement climatique n'épargnent aucune région du globe, les enfants - les moins responsables - en subiront les conséquences les plus importantes. "L'année dernière, des chaleurs extrêmes, des cyclones et des inondations ont à nouveau mis sous pression le droit à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, à l'eau potable et à la protection de milliers d'enfants à travers le monde", relèvent une dizaine d'associations, dont Plan International Belgique, le Réseau belge de Lutte contre la pauvreté et l'Unicef dans un communiqué.

En Belgique, après les graves inondations qui ont touché le sud du pays en 2021, "un grand nombre de familles ont basculé dans une situation de précarité (...). Des centaines d'enfants ont été contraints de changer d'école et ont été plongés dans une situation de pauvreté", rappelle le délégué général aux droits de l'enfant, Solaÿman Laqdim.