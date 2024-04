Des radeaux végétalisés installés sur le canal de Bruxelles pour des espèces menacées

Ces nouvelles surfaces sont en cours d'installation dans trois endroits du domaine portuaire de Bruxelles: 55 mètres carrés sont installés au bassin Béco, deux radeaux de respectivement 75 et 40 mètres carrés au nord du pont De Trooz et deux autres de 33 mètres carrés au terminal à passager du port de Bruxelles.

Ces radeaux sont avantageux pour la faune dans la zone du canal bruxellois: cigognes, colverts, poules d'eau et autres oiseaux nichent autour de ces structures et les poissons ainsi que les invertébrés aquatiques peuvent également se reproduire facilement sous la surface de l'eau. Les radeaux permettent également une végétation plus diversifiée et constituent une source de nourriture pour les insectes.