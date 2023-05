Deux scientifiques belges parmi les finalistes du Prix de l'inventeur européen 2023

Michiel Dusselier (KU Leuven) et Bert Sels (KU Leuven) ont en effet pour objectif de rendre les modèles de production et de consommation de plastique plus efficaces et de réduire l'impact environnemental de la production de cette matière. Pour ce faire, ils ont délaissé les plastiques conventionnels et se concentrent sur le développement de bioplastiques respectueux de l'environnement appelés acide polylactique (PLA).

Les deux Belges ont mis au point un procédé catalytique en une seule étape pour fabriquer de l'acide polylactique sans utiliser de combustibles fossiles ou de produits chimiques toxiques. Selon l'Office européen des brevets, cette méthode permet d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts, diminuant ainsi de 30% le coût total de production des bioplastiques.